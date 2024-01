Fiorentina, Italiano: '2023 un anno straordinario, ma mi è dispiaciuto non alzare un trofeo'

Vincenzo Italiano ha parlato prima della sfida fra Sassuolo e Fiorentina. Queste le sue parole: "Abbiamo un gennaio davvero ricco di impegni importantissimi, banchi di prova difficili. Partiamo con la Coppa Italia e poi la Supercoppa, oltre al campionato. Stiamo parlando di tre competizioni in cui vogliamo continuare a lavorare bene non abbassando la guardia. Non dobbiamo mollare. Il Sassuolo? Secondo me è una delle squadre che nel girone di ritorno farà vedere il proprio valore. Adesso sono in difficoltà ma in casa creano problemi a tutti. ha giocatori forti e talentuosi. Davanti sono pericolosi e dobbiamo affrontarli bene. Vanno rispettati cercando di fare quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Sarà una partita tosta."



BILANCI - Il 2023 è stato un anno straordinario sotto tutti i punti di vista. Non è facile ripetersi ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto. Aspetti negativi? Mi vengono in mente le due finali, anche se giocate con grande spirito. Per poco non abbiamo alzato un trofeo. Resta il percorso straordinario. E ci aggiungerei gli infortuni di Castrovilli e Dodò. Ci hanno lasciato rammaricati perché abbiamo perso due giocatori importanti. 2024? Dobbiamo cercare di avere questo spirito ancora a lungo.