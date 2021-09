Sul Corriere Fiorentino si parla della delusione di Vincenzo Italiano nei confronti di Pol Lirola, tornato al Marsiglia dopo un'estate in cui il tecnico ex Spezia aveva provato a dissuaderlo in tutti i modi: ​"Puoi diventare l’esterno più forte del campionato", gli diceva, "fidati di me". Ai primi atteggiamenti sbagliati però, lo ha messo alla porta, e l’ha lasciato andare. Perché chi vuole lavorare con lui dev’essere pronto a seguirne l’esempio.