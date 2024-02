Fiorentina, Italiano: 'A volte dormiamo, ma non so chi vede che questa squadra non si diverte'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell'Empoli:



"Ogni partita va giocata meglio di quella precedente. Oggi il primo tempo è stato fatto bene, abbiamo approcciato bene.. Meglio di altre trasferte, quella disattenzione sulla ripartenza non ci ha consentito di vincere. Loro hanno cambiato modulo, ma abbiamo avuto anche la palla dello 0-2. Noi non dobbiamo cercare risposte, non siamo in difficoltà. Ogni tanto ci smarriamo, e quel gol è la risposta anche alle difficoltà in alcune fase. Abbiamo dormito sul gol, spesso ci capita. Abbiamo 3 punti in meno dell'andata, dobbiamo essere equilibrati. Il cammino è ancora lungo, per oggi mi tengo stretto il primo tempo, mi è piaciuto tantissimo".



ATTACCO - ​"Beltran è cambiato rispetto a quando è arrivato, è più dentro le partite, dinamico, si smarca. Ha preso confidenza, sia da punta che da sottopunta. Ultimamente abbiamo commesso troppi errori, non abbiamo più punti per negligenza nostre. Se raddoppi la porti a casa. La strada è ancora lunga, siamo in piena linea con cosa dovremo fare. Nico è rientrato da poco, dopo due mesi, Jack anche. Piano piano faranno vedere quello che sono. Io non so chi vede che questa squadra non si diverte. Io oggi ho visto un ottimo primo tempo, e da qui dobbiamo ripartire".