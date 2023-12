Intervenuto prima della partita tra Fiorentina e Verona, Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, ha parlato così: “Abbiamo qualche problemino, anche Jack non è a disposizione, così come Nico. Arthur non è al 100%. Kouame ha un acciacco. Abbiamo qualche defezione importante. Ma mi aspetto dagli altri come Ikone e Brekalo, una maggiore incisività. Anche Sottil sta vedendo di più la porta".