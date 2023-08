ha commentato il match dei suoi, in conferenza stampa dopo il pareggio in casa contro il Lecce."Abbiamo fatto rientrare noi in partita il Lecce dopo averlo messo alle corde e rischiando di aver fatto tre-quattro gol nel primo tempo. La responsabilità è tutta nostra, abbiamo abbassato la guardia e subito due gol con due palloni persi in mezzo al campo. Sono amareggiato, dobbiamo toglierci questi difetti: perdiamo punti e non vinciamo partite, l'ho detto anche alla squadra. Non esiste: un tiro subito a Genova, gol, zero a Vienna e gol, oggi due tiri e due gol. Non è possibile. Bisogna aggiustare questi difetti"."Aveva palloni per fare gol o mandare in porta i compagni, mi dà fastidio non essere stati velenosi sotto porta. Non era in buone condizioni e ora sta ricominciando a sgasare, ma deve crescere anche lui. Non è un attacco, lo sto spronando. Perché poi dai colpa alla difesa ma prima avevi avuto venti palle per fare gol"."Bene Beltran per sessanta minuti. Era uno di quelli ancora col fiatone, ma ho voluto schierarlo perché è giusto ruotare. Penso abbia fatto sessanta minuti alla grande, mi piace il carattere e la voglia di attaccare la profondità e sradicare palloni che ha. Christensen era incolpevole sui due gol, ma mi è piaciuto. Se era un mostro parava questi due tiri, ma all'incrocio neanche il miglior Buffon... Mi è piaciuto Parisi e lo stesso Infantino quando è entrato. Siamo a inizio stagione, può capitare una partita del genere, l'avversario era in grande fiducia. Fino ai loro gol ero contento".