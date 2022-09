L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – Stadio ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria di domenica contro il Verona. Come riportato dal giornale coloro che non sono impegnati con la propria nazionale, e che hanno potuto godere già di due giorni liberi, avranno la possibilità di rifiatare qualche ora in più.



Il tecnico gigliato Vincenzo Italiano infatti, dopo che la squadra è riuscita ha tornare a conquistare i tre punti, ha scelto di allungare il periodo di riposo con una giornata di libertà in più: 24 ore in più dopo le 11 gare disputate nel primo mese di stagione potrebbero essere un vero e proprio toccasana per i giocatori che sono stati costretti ad un alto dispendio di energie fisiche ma soprattutto mentali.



La volontà del tecnico è senza dubbio quella di ripartire al meglio il 2 ottobre contro l’Atalanta: il prossimo mese sarà infatti quello dove probabilmente capiremo quale siano le reali ambizioni di questa squadra. Fino al 13 Novembre, data dell’ultima partita prima del mondiale, la Fiorentina è attesa da 12 partite tra campionato e Conference League. Domani sarà l’occasione giusta anche per fare il punto sugli infortunati, con Nikola Milenkovic che potrebbe realmente esser molto vicino al rientro in gruppo.