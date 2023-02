Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino nei quarti di finale di Coppa Italia: "Grande concentrazione e grande ritmo: siamo stati bravi. Abbiamo ritrovato dei giocatori importanti che sono mancati, così ne trae vantaggio l'intensità e la manovra".



SU AMBRABAT - "Non è stato sereno, ma ha chiesto scusa e deve dare tutto fino a giugno, lo sa. Lui è un top player. Il mercato è un tragedia sportiva, quando chiude è meglio, si pensa alle competizioni".



SU JOVIC - "Jovic oggi ha fatto l'attaccante: un gol e aveva fatto un bell'assist per Kouame. Ha fatto bene il secondo tempo, ma può lavorare meglio, ne ha le possibilità. Poi se la palla arriva sa buttarla dentro, vive di questo. Gli ultimi minuti non potevamo non soffrire, ma è andata bene e abbiamo meritato di vincere. Raggiungiamo un traguardo importante come la semifinale".



SU CASTROVILLI - “Il problema al polpaccio non va sottovalutato, ma tra qualche settimana sarà a disposizione. Quando sei lontano dal campo da tempo può capitare".