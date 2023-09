Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia della sfida con l'Atalanta:



"Ci mancavano i nazionali e sarebbe stato meglio averli in questo periodo per cercare di accelerare l'inserimento. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane per mettere a punto qualcosa in vista di una partita complicata contro un avversario difficile. Serve molta attenzione e applicazione. Stanno tutti bene. Purtroppo in questo inizio sarebbe meglio averli però ci si adegua. Sono tornati tutti carichi e domani saranno a disposizione. Mina out? Sono tanto, tantissimo dispiaciuto. Stavamo lavorando con lui e proseguendo per inserirlo con calma. Perdiamo un calciatore importante che stavamo cercando di mettere in condizione. Purtroppo è andata così..."



ATALANTA - "Sono state sempre gare con altissima qualità e intensità. L'Atalanta è una squadra che va forte e ti stimola a partite di grandissima intensità. Mi aspetto un'altra gara del genere, molto combattuta. Loro hanno cambiato tanto quest'anno, devono inserire volti nuovi come noi. E' una squadra temibile che gioca a calcio, con un allenatore che gli ha dato un'impronta incredibile in questi ultimi anni. Anche se hanno cambiato tanto la loro identità è rimasta, sarà un banco di prova davvero difficoltoso. E' importante per noi partire bene per riscattare l'ultima gara. Dobbiamo tornare a fare prestazione di qualità e credere in quello che facciamo".