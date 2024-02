Fiorentina, Italiano: 'Belotti ha la voglia che ogni attaccante deve avere. Felice del sostegno dei tifosi'

Intervistato da Sky Sport, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così: "Si può parlare di tattica e schemi, ma rimane sempre l'atteggiamento l'importante per raggiungere l'obiettivo. Lo aveva abbandonato nei quattro minuti di Lecce. Siamo stati concreti. Oggi è andata così, abbiamo fatto gol con tutti e col gallo, che merita questo gol per la grande disponibilità, fame e voglia che ha. Sono contento per lui. Il suo spirito deve essere quello di ogni attaccante. Tutti gli altri godono della voglia che hanno lì davanti di determinare e vinci le partite. Spesso quest'anno non ci siamo riusciti, ma oggi sì. Ora continuiamo così, con la fiducia che non abbiamo mai perso, così come l'entusiasmo. Cori per me? Ieri abbiamo avuto un confronto coi ragazzi della Fiesole, ci diciamo tutto quello che abbiamo da dire e tutte le volte ne usciamo carichi, con qualcosa di positivo. Mi fa piacere che oggi abbiano fatto questo. Sentire la gente che ti acclama è una delle vittorie più belle. Sono dei trascinatori, hanno sempre dimostrato attaccamento. La gente crede in noi e vuole uno spirito battagliero. Oggi eravamo costretti a mostrare questo nostro volto e ci siamo riusciti. Poi ci sono momenti e momenti. Sul gioco? Quando c'è da giocare verticali, i difensori hanno più libertà. Martinez Quarta ha le capacità per farlo. Quando ne ha la necessità deve essere lui a distribuire il gioco, come gli altri, per mandare in porta i compagni. Mercoledì abbiamo un'altra partita, a volte bisogna capire che un compagno va più veloce e che ci sono della rotazioni. I giocatori sanno come la penso. Il Bologna sta facendo grandissime cose. Da domani si riparte, bisogna pensare positivamente".