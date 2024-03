Fiorentina, Italiano: 'Beltran è tutto un altro giocatore. E manca poco per il vero Gonzalez'

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League valida per l'andata degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Queste sono le sue parole: “Ripartiamo con la nostra cavalcata contro un avversario forte. Hanno fatto bene in Europa League, dove hanno trovato anche punti importanti. Dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla. Alcune delle nostre prestazioni sono state di livello e dobbiamo cercare continuità per lavorare nella gara di ritorno in una certa maniera”



L’AMBIENTE – “Giochiamo in campo neutro e la spinta sarà diversa, ma in trasferta il Maccabi porta comunque un buon numero di tifosi. Siamo tutti a sperare che si possa trovare una soluzione al conflitto in Medio Oriente. La pace è quel che tutti vogliamo. Domani sarà una gara importante in una competizione che vede tante squadre di valore”



LIVELLO DELLA COMPETIZIONE – “Si è alzato, siamo al terzo anno. Quest’anno ci sono squadre di valore e attrezzate per arrivare in fondo, le difficoltà aumenteranno. La nostra finale è stata bellissima, così come il percorso per arrivarci. E vogliamo arrivare a giocarci questo trofeo.”



IL MOMENTO - “Togliendo la gara di Bologna nelle ultime quattro ci siamo comportati bene. Forse potevamo far qualcosa in più in trasferta. Ma siamo reduci dalla grande prestazione con la Lazio e alcune partite giocate ad un livello più alto rispetto a gennaio. Alcuni elementi sono in crescita. Ora vogliamo trovare la continuità”



COMUZZO - “E' stata fatta questa scelta di tenerlo come quarto centrale. Ha qualità e grandi margini di crescita. È un difensore che vedrete farà parlare di sé perché è bravo ed è rimasto con noi perché ha qualità. Si vede qualcosa di diverso rispetto ai suoi coetanei. Sa che ci può essere spazio in qualsiasi momento. Noi dobbiamo cercare di fare le cose per bene e andrà in campo la squadra migliore per fare risultato. Comuzzo è giovane ed è stato premiato con la permanenza in prima squadra. Qualche minuto da qui alla fine lo farà”



TURNAZIONI - “Adesso giocando ogni due tre giorni ci sarà bisogno di tutti perché sarà inevitabile. Perdi per strada gente per qualche problemino, qualche contusione o stanchezza, e nelle rotazioni per forza ci sarà spazio per tanti se non per tutti. Ci sarà spazio per tutti. Abbiamo dimostrato di far sentire tutti partecipi, è un qualcosa che porta risultati. Ci sono troppe gare ravvicinate. Ci sarà bisogno di tutti e dobbiamo farci trovare pronti. Lo scorso anno da marzo in poi hanno giocato praticamente tutti. I ragazzi sanno cosa penso, non c’è preclusione per nessuno. Specialmente in gare importantissime come questa. Ora inizia un tour de force, i ragazzi si faranno trovar pronti”



DIFFERENZE ITALIA INGHILTERRA - “In questo momento penso che in Premier ci sia un leggero vantaggio rispetto agli altri campionati. Per la grande fisicità e per i calciatori di qualità che ci giocano. E questo non lo scopriamo adesso. È un campionato spettacolare per quello che mostra. Ma anche la Serie A è ad un buon livello. Anche quest’anno tante squadre stanno cercando di andare avanti in Europa, speriamo che il nostro calcio riesca pian piano a colmare il divario”



BELTRAN – “Rispetto all’inizio è molto diverso. Ha legato di più coi compagni e conosce l’ambiente. Gli serviva quel periodo d’ambientamento e oggi è davvero un altro calciatore. Ha funzioni diverse in partita e per questo dobbiamo sfruttarlo. SI vede che è dentro ai meccanismi. Ha qualità e margini di crescita. È tanta roba avere un calciatore con la sua duttilità”



PARISI – “In tutte queste partite troverà certamente spazio. Era partito forte convincendomi anche di poter giocare a destra. Ha avuto 20 giorni in cui è stato male e pian pianino è rientrato. Per lui c’è grande stima e in questo periodo deve farsi trovare pronto. Dovrà essere bravo lui perché in quelle zone del campo si fa la differenza. Sarà un periodo dove tanti ritorneranno a dimostrare il proprio valore e mi auguro che tutti abbiano la capacità di farsi trovare con la spia accesa. Ci aspettiamo tanto da lui”



GONZALEZ – “All’inizio stava bene e sfruttava anche il rendimento della squadra. Stiamo cercando di ritrovare quelle velocità mettendogli minuti e benzina nelle gambe. Non ha fatto gol nell’ultima gara ma è concentrato su quello che gli si chiede. Io lo vedo in grande crescita e in allenamento spinge forte. Manca poco per vedere il Nico di inizio stagione. Deve essere accompagnato anche dai compagni”