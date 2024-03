Fiorentina, Italiano: 'Beltran intelligente, ha fatto 3 o 4 ruoli'

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano analizza la vittoria per 4-3 contro il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di finale in Conference League sul campo neutro di Budapest: "Alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo che cercavamo, tra 7 giorni dovremo amministrare questo vantaggio. Mi è piacuto il carattere e lo spirito con cui abbiamo reagito alle difficoltà. Potevamo segnare di più e soprattutto subire qualche gol evitabile in meno".



"Beltran oggi ha fatto 3-4 ruoli, dimostrando una versatilità e una duttilità da giocatore intelligente. Tutto il gruppo è in crescita e ci fa ben sperare per la parte finale della stagione".