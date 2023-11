Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina dove ha presentato la sfida col Bologna di domani: "Vincere in Serbia è stato utile. Dobbiamo archiviare la Conference adesso dove siamo riusciti a ribaltare il ritardo in classifica. Ora affrontiamo il Bologna che è un avversario importante. Ci servono punti in classifica."



ACCIACCATI - Beltran non ci sarà, sente ancora dolore. Non recuperiamo Kayode. Valuteremo Mandragora. Gli altri ci sono tutti, saremo carichi . Bologna? Sono una delle squadre rivelazione, complimenti a Motta per questo. Sono in fiducia ed in salute. Fiesole? La Curva ci è mancata tanto contro la Juve, so di cosa sono capaci quando ci trascinano.