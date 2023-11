Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia della partita contro il Milan. Queste le sue parole: "Si riparte carichi e motivati. Arriviamo dalla vittoria col Bologna che ci ha fatto ripartire. La classifica è importante ma vogliamo migliorarla. Affrontiamo un impegno difficile ma preparato bene. Vediamo che risposte avremo dai giocatori. Sosta? Abbiamo lavorato in un bel clima, abbiamo fatto 15 giorni senza i nazionali ma con tanti ragazzi della Primavera. Abbiamo lavorato con entusiasmo, le vittorie fanno lavorare meglio. Vogliamo ben figurare a Milano."



GLI ACCIACCATI - Beltran sta bene, sta molto bene. Sta meglio anche Kayode, oggi ha fatto qualcosina in più. Preferiamo preservarlo per i prossimi impegni. Tutti gli altri stanno alla grande e siamo carichi. Ci serve una prestazione di alto livello. La gara sarà difficile. Nell'ultimo periodo sono andati in difficoltà ma trovano sempre la reazione. per noi è un test importantissimo e dobbiamo mostrare crescita e maturità. Assenze Milan? La squadra è forte e le defezioni le abbiamo anche noi. Restano una squadra di altissimo livello con un allenatore di grande qualità. Spesso dopo le soste abbiamo faticato, in questo dobbiamo migliorare."