Intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona: "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, il nostro portiere ha fatto il bello e il cattivo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso le misure e abbiamo fatto diversamente. Anche se non siamo stati come al solito, abbiamo trovato il gol in una gara in cui forse meritavamo meno, ma finora è sempre successo sopporto. Bene vincere e bene non subire gol. C'era stanchezza. Il Verona è una squadra temibile da quando ha cambiato sistema. Djuric non ti permette di giocare pulito, ti costringono ad adeguarsi a loro. Dobbiamo fare tesoro di questa gara, perderla oggi sarebbe stato non bello per la classifica. Abbiamo aggiunto tre punti e siamo contenti. Noi quarti in attesa di Bologna-Roma a Natale? faremo di tutto per stazionare in quelle zone. Non è facile, ogni garaha quelle insidie. Dobbiamo fare meglio degli anni passati. Venerdì siamo tornati alle 3 del mattino e oggi alle 15 eravamo in campo. Nzola e Beltran? Sapevo che potevamo lasciare qualcosina all'avversario. È la prima volta che usavamo questo attacco, abbiamo abbandonato un po' di palleggio. Non è una bocciatura per Nzola e Maxime Lopez, serviva solo cambiare. Mercato? Ho dichiarato che da qui all'apertura bisogna dare un segnale là davanti. Sottil ha ricominciato a far gol, ma dobbiamo mettere più timbri in tante situazioni. Mi auguro che ci sia un segnale da tutti".