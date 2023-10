"In campo ancora Bonaventura? Cerchiamo sempre di centellinare e controllare tutto, abbiamo giocatori che possono fare la prestazione, sentendo le loro sensazioni, ed è giusto schierarli. Mi auguro di vedere una Fiorentina ai livelli delle ultime prestazioni". Così il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Conference League contro il Ferencvaros.



PERCORSO DI CRESCITA - "Per me abbiamo ancora tanti margini, abbiamo cambiato tanti calciatori, l'adattamento non è mai uguale per tutti. Queste ultime vittorie ci danno l'opportunità di lavorare con grande entusiasmo".



NICO GONZALEZ - "Lui dice che sta sempre bene, e quando fa queste prestazioni è sempre difficile toglierlo. Se i giocatori di qualità continuano ad essere così performanti, è giusto mandarli in campo. Può fare più gol? Quest'anno è cresciuto tantissimo. A livello fisico sta benissimo, infatti non riusciamo a fermarlo... Questa continuità a Firenze non l'ha mai avuta. Ha una prospettiva veramente interessante , un calciatore che se mantiene questo equilibrio può diventare importante".