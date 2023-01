Il tecnico dellaVincenzoha parlato ai media ufficiali della società alla vigilia della gara contro la Lazio:"I ragazzi stanno cercando di fare il possibile per uscire da questo momento difficile. Dobbiamo reagire, cercando di alzare il livello delle nostre prestazioni. Siamo consapevoli di affrontare un squadra forte e con fiducia. Quella fiducia che dobbiamo prenderci noi, con intensità e fisicità. Capisco la rabbia dei tifosi. Si sono alzate le aspettative verso di noi, e noi non le stiamo rispettando. I fischi fanno male così come il non portare risultati a casa. Le pressioni esistono, ma dobbiamo avere la personalità di ribaltare il momento".- "L'abbiamo analizzata. Abbiamo visto delle situazioni in cui siamo stati bravi, e altre in cui non mi siamo piaciuti. Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti, dove si erano presi 2 gol. Ma nel complesso avevamo fatto bene, con tante occasioni non sfruttate. Certo dobbiamo stare più attenti. "- "Ha molta qualità, è interessante. Ha già fatto delle partite da giocatore con grandi prospettive, si vede che ha dinamismo e intensità. Quando viene con noi fa vedere ottime cose. Come lui altri giocatori della primavera sono bravi, e i risultati si vedono. Faccio i complimenti ad Aquilani e tutto lo staff. "- "Sta lavorando a parte, ma pian piano verrà aggregato alla squadra. Deve cominciare a riprendere il ritmo della partita. Speriamo di averlo presto. Sappiamo che le sue caratteristiche ci mancano. Recuperiamo Cabral, sarà della partita domani. Tutto il resto del gruppo è a disposizione.- "Abbiamo inserito gente di qualità e che vuole riscattarsi. Sirigu, visto il suo trascorso può darci una grande mano. Brekalo è un'altra freccia di qualità. In passato ha dimostrato di saper giocare nei 3 davanti, e in quelle zone dove fatichiamo. Ha il gol nel suo repertorio. E ci da la possibilità di ruotare davanti, vogliamo mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo."