Fiorentina, Italiano: 'Buttata via una prestazione esaltante, la malasorte ci perseguita. Rigori sbagliati? Li provano'

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato a Dazn il pareggio subito in extremis per 2-2 contro la Roma.



BUTTATA VIA UNA PRESTAZIONE ESALTANTE - "Un pareggio che per l'ennesima volta arriva a tempo scaduto. Non possiamo ancora buttar via una prestazione esaltante, di sacrificio, di ordine. Dispiace".



MALASORTE - "Veniamo castigati sull'ultimo pallone. Abbiamo un po' di malasorte che ci perseguita. La prestazione è stata eccellente contro una squadra in salute. A due mesi dalla fine non si può stare a recriminare".



RIGORI SBAGLIATI - "Con i rigoristi ci fermiamo sempre a provare. Più di provarli in continuazione non possiamo fare. Chi va sul dischetto è gente che in allenamento li prova. Paghiamo sempre gli errori dal dischetto. Ci lavoreremo ancora. Portano punti persi, partite non vinte, amarezze da smaltire".



VINCEREMO DI PIU' - "Giovedì abbiamo una partita troppo importante, ma abbiamo giocato alla grandissima contro una squadra forte. Pronto a scommettere che vinceremo qualche partita in più. Siamo sulla strada giusta per questo finale di stagione".



PRESUPPOSTI PER FAR MALE - "Al cambio di modulo della Roma abbiamo preso le misure. Non abbiamo cambiato velocemente a inizio secondo tempo, ma dopo abbiamo creato tanti presupposti per far male. Con più qualità Ikoné poteva far male. Dobbiamo crescere su questi aspetti, che paghiamo".