L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria sul campo del Sivasspor in Conference League: "Abbiamo studiato bene i nostri avversari, i loro tifosi hanno riempito lo stadio spingendo la loro squadra. All'inizio abbiamo un po' sofferto il loro furore e abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a reagire e a pareggiare. Poi nel secondo tempo siamo stati concentrati, sapendo di giocare su un campo bruttissimo. Eravamo pronti alla battaglia anche sotto l'aspetto fisico. Ora aspettiamo il prossimo avversario ai quarti di finale, ma siamo già orgogliosi del nostro percorso. Abbiamo una mentalità da squadra vera".



"Sono contento per Milenkovic, l'ho messo proprio per sfruttare le palle inattive. E pure per Castrovilli, che deve stare sereno e avere pazienza perché viene da un brutto infortunio e la ricaduta al polpaccio non era da sottovalutare. Abbiamo fiducia nelle sue qualità, deve sempre farsi trovare pronto come ha fatto oggi Ranieri".