Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club prima della presentazione ufficiale alla stampa, in programma giovedì:



"​Sono molto contento di aver iniziato questa avventura coi primi giorni di allenamento e la conoscenza del centro sportivo, dei ragazzi e della città. Quest'anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni, già in questi due giorni ho capito che ci sono grande voglia ed entusiasmo. L'impressione è quella di essere arrivato in un ambiente super-attrezzato, di grande livello. Per quel che mi riguarda le motivazioni sono altissime: cercherò di dare tutto me stesso, ho tutto quel che serve per cercare di ottenere buoni risultati. Sono emozionato, giovedì mi farò conoscere. C'è voglia di rivalsa, tutti siamo volenterosi di fare meglio, io in primis".