Fiorentina, Italiano: 'Ci mancano dettagli che non si allenano. Mercato? Mi aspettavo le difficoltà'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Lecce:



"Abbiamo avuto un corner al 44' della ripresa, basta un po' di furbizia. Sono dettagli inallenabili, ti ritrovi senza punti quando ne avevi tre in pugno. Traversa di Belotti, occasione per Parisi...



Emergenza? Non siamo partiti bene nel 2024, abbiamo rallentato, qualche partita girata male e qualche errore dal dischetto di troppo. E poi il finale di oggi. Non siamo riusciti a fare punti.



Le due punte? Il primo tempo non mi era piaciuto, serviva un altro atteggiamento ed era una soluzione già proposta. Chi è entrato ha fatto bene, 4 minuti di follia hanno rovinato una reazione da squadra vera.



Belotti ha fatto solo un allenamento, deve imparare a conoscerci ma si è mosso bene, ci darà una grossa mano. In settimana ripartiamo e cerchiamo di curare i dettagli che oggi non ci hanno permesso di vincere.



Mercato? Quando parlavo di esterno d'attacco sapevo che potevamo avere difficoltà, ma ora recuperiamo gli infortunati e abbiamo 3 punte e 4 esterni, ci possiamo lavorare"