Il dossier si sblocca, Vincenzo Italiano è ormai a un passo dalla Fiorentina. Si risolve lo stallo che aveva caratterizzato la trattativa negli ultimi giorni, la società toscana ha trovato la formula giusta per mettere a posto tutti i dettagli con lo Spezia e arrivare all'accordo.



I DETTAGLI - Italiano risolverà il proprio contratto con i liguri esercitando la clausola da un milione di euro netto presente nel contratto, l'ultimo ostacolo superato riguarda lo staff del tecnico: non esisteva una clausola rescissoria, per liberarlo lo Spezia individuerà nei prossimi giorni con la Fiorentina un giocatore viola da inserire nell'affare. Parti al lavoro per risolvere i dettagli legati alle modalità di pagamento, intanto Italiano è già a Firenze ed è pronto per la sua nuova avventura alla Fiorentina.