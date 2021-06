La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si sbilancia sull'esito della trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Trattativa dovrebbe essere chiusa, visto che la Fiorentina ha deciso di versare allo Spezia la clausola da un milione e ottocentomila euro per liberare l'allenatore della storica promozione in A e salvezza dei liguri. L'intesa è stata trovata anche con il tecnico, che firmerà un biennale con un ingaggio poco superiore al milione più bonus legati ai risultati. E se riuscirà a portare la Fiorentina in Europa, il suo ingaggio raddoppierebbe.