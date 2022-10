L'allenatore della Fiorentina, Vicenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 sul campo degli Hearts in Conference League: "Volevamo e avevamo bisogno di una serata come questa. Abbiamo fatto un grande primo tempo portandoci sul 2-0, poi i ragazzi sono stati bravi a chiuderla e ad amministrare il risultato fino alla fine".



"Siamo stati bravi e siamo contenti, ma non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo subito preparare un'altra gara importante (lunedì contro la Lazio, ndr). Abbiamo confermato i segnali positivi che si erano già visti a Bergamo, speriamo di aver preso la strada giusta. Sono felice per i gol di Jovic, Kouamé e Mandragora".