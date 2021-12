La Nazione (Firenze) propone il parallelismo fra Vincenzo Italiano, allenatore viola, e Simone Inzaghi, oggi tecnico dell'Inter ma lanciato dalla Lazio. Cosa accomuna i due? Entrambi sono stati lanciati dalle rispettive squadre in seguito ad un grande passo indietro da parte di allenatori più accreditati: Gattuso per la Fiorentina, Bielsa per i biancocelesti. Una sliding door che i tifosi laziali e gigliati benedicono in egual misura.