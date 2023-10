Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato in una lunga intervista concessa a La Stampa: "Sconfitta più utile? Rimaniamo a quest'anno. La Fiorentina ha perso 4-0 a San Siro con l'Inter. Quel giorno abbiamo sbagliato approccio, conduzione della partita. Abbiamo analizzato nei dettagli quanto accaduto, sarà un caso ma da allora non si è più perso. Cosa che ricapiterà, ovvio, ma non credo per colpa degli stessi errori".



RAPPORTO CON ROCCO - "Quando gli ho detto di aver dato alla squadra tre giorni di riposo mi ha guardato strano, gli sembrava una follia. Gli ho spiegato che il riposo fa parte del lavoro e forse l'ho convinto. Forse. Risultatisti o giochisti? Siamo tutti risultatisti: come ci si arriva fa la differenza".



OBIETTIVI - "Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque e dovremo scegliere. Vorrei migliorare il settimo-ottavo posto dello scorso anno. Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante. Se Napoli è per me un rimpianto? No, è lo stadio dove ho vinto quattro volte su 5".



CASO SCOMMESSE - "Sono errori e debolezze individuali, non mi piace che venga infangato tutto il nostro mondo, ma una cosa deve essere chiara: il calciatore non può scommettere e se lo fa deve essere punito. Dobbiamo saper evitare certe tentazioni perché siamo privilegiati e sulla bocca di tutti. Ogni nostro comportamento viene analizzato in maniera diversa".