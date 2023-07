Ai microfoni di Tgr Rai-Toscana, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato della nuova stagione: “Proveremo a partire forte fin dall’inizio. Abbiamo tanta voglia e tenteremo di sfruttare tutto quello che c’è da sfruttare. Conference League? L’esperienza dello scorso anno ci ha dato tanto. Ci auguriamo di poter giocare questa coppa anche il prossimo anno perché ci teniamo molto e può farci crescere. Credo che la sentenza sulla Juve arrivi il 28 luglio“.



MERCATO - “Nico Gonzalez non vede l’ora di ritornare. Se giocatori del suo livello riescono a dare qualcosa in più potremo toglierci belle soddisfazioni. Arthur è un calciatore che piace a tutti e può rivelarsi molto utile al nostro modo di fare calcio. Sono convinto che abbia molto da dare. Nzola lo conosco molto bene, ma attualmente non si sta muovendo nulla di concreto. Siamo alla ricerca soprattutto di difensori affidabili, ma in generale tutte le scelte verranno fatte per migliorare la qualità della squadra“.