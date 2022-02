Vincenzo Italiano sorride per la qualificazione della sua Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Un gol di Milenkovic ha eliminato l'Atalanta all'ultimo minuto, l'allenatore viola ha commentato così la gara: "Nel primo tempo abbiamo gestito bene la gara - ha detto a Sport Mediaset - poi è arrivato il pareggio. Nel finale ho chiesto di andare tutti avanti, perché nei supplementari potevamo soffrire molto essendo in dieci. Siamo stati bravi e fortunati, ora ci godiamo la semifinale".



PIATEK - "Sono contento di Piatek, si è mosso bene sacrificandosi; deve ancora inserirsi nei meccanismi, ma si sta allenando molto bene. I due gol sono un premio per lui, non è facile giocare alla pari con l'Atalanta. Abbiamo qualche alto e basso ma non deve succedere così spesso, sono contento dell'atteggiamento ma dobbiamo ancora migliorare. Dovevamo reagire all'ultima sconfitta e l'abbiamo fatto, non era facile superare il turno giocando in trasferta".