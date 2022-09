Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in queste prime partite della stagione ci ha abituati ad un massiccio turnover: il fitto calendario a cui i viola saranno costretti in questi primi mesi di campionato hanno obbligato il tecnico a dover studiare una strategia per non rischiare nulla dal punto di vista numerico. Oltre alla volontà di preservare ogni suo giocatore, il tecnico fa cosi anche per tenere tutti sull’attenti: tutti utili, nessuno è indispensabile. E per questo stasera, nella prima uscita di Conference League contro l’RFS Riga, probabilmente ci sarà la possibilità di vedere una formazione inedita.



A meno di problemi dell’ultimo minuto uno dei reparti più stravolti sarà la difesa, soprattutto per quanto riguarda la coppia di centrali difensivi che scenderanno dal primo minuto. Al 99.9%, come annunciato anche dal tecnico nella conferenza stampa di ieri, i due centrali saranno Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri. Per il classe ’99 si tratta di un vero e proprio esordio, non solo in una competizione europea, ma in generale in questa stagione. Ovviamente questa scelta è molto influenzata dalle assenza forzate: ricordiamo infatti come Milenkovic sia infortunato e Igor squalificato dopo il rosso rimediato ad Enschede contro il Twente.