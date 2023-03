Ecco le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai canali ufficiali della società in vista della gara contro la Cremonese:



"Abbiamo avuto un allenamento a disposizione. Siamo subito costretti ad attaccare l’interruttore e cercare di stare con la testa sugli impegni importanti. In campionato dobbiamo pedalare a cercare di fare punti e prestazioni di livello. L’abbiamo preparata come sempre, sapendo di affrontare una squadra molto temibile in questo periodo. Loro hanno cambiato passo, ottenendo risultati importanti. Saranno i nostri avversari in semifinale di Coppa. Stanno lottando per un obiettivo importante e noi dovremo andare a Cremona per controbattere a una squadra che come noi vuole fare punti".