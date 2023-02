Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di DAZN prima del match con il Bologna: "La squadra sta bene, gli unici indisponibili sono Sottil e Castrovilli. Tutti potrebbero scendere in campo, c'è anche un po' di difficoltà nel non far giocare chi meriterebbe. Dobbiamo stare concentrati, ci aspetta un bel tour de force e ci sarà bisogno di tutti per dare continuità".



Poi, su Jovic: "Se mancano i suoi gol? Penso che abbia messo dentro quel ritmo in più che gli è servito per fare due ottime prestazioni, sta sfruttando anche l'infortunio di Cabral per dimostrare il suo valore. Ben vengano i gol degli attaccanti, mi auguro che si sia sbloccato e che sia un valore aggiunto per noi. Sono gli attaccanti a indirizzare l'andamento di una squadra".