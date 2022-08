L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato prima della partita contro il Napoli, soffermandosi sul calendario: "Ci dobbiamo abituare, dopo la grande impresa fatta in Olanda, a giocare con un solo allenamento. Gli allenamenti saranno pochi, subito rifinitura e prepararci subito mentalmente a partite difficili come stasera. Stiamo tutti bene, cercheremo di dar filo da torcere al Napoli, proponendo quello che ci ha portati fin qui".



SU BARAK - "Ci sono situazioni e situazioni: chi ha bisogno di tempo e chi no. Lui è già pronto perché conosce benissimo il campionato, è un giocatore intelligente e abbiamo bisogno di rotazioni in mezzo al campo. E' un innesto di qualità, ci darà una grossa mano e quello che cerchiamo".