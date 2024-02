Fiorentina, Italiano: 'Dobbiamo rimboccarci le maniche. Prendere il 2-0 così? Mi fa arrabbiare tantissimo'

Finisce 2-0 il recupero della 21ª giornata di Serie A tra Bologna e Fiorentina. Le reti di Orsolini e Odgaard (nel finale) condannano alla sconfitta i viola nello scontro diretto per la zona Europa. Gli uomini di Italiano restano dunque all'ottavo posto in classifica, a quota 37 punti. Al termine della sfida, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la gara a DAZN: "Avevamo preparato la partita con una forte aggressione, perché loro stanno bene e rischiano, hanno fiducia e sono bravi a saltarti fuori creando superiorità. Abbiamo sporcato tanti palloni e potevamo fare male. Abbiamo cercato di fare di tutto per limitarli, ma sono stati tanto bravi loro. Non ci hanno permesso di essere efficaci e ripartire, era un recupero e potevamo aggiungere punti. Ma è ancora lunga, rimbocchiamoci le maniche".



LA PARTITA - "Volevamo togliere il palleggio in tutte le zone di campo e avere Arthur da play sul recupero palla. Così è stato, perché Ferguson si abbassava. La partita l'abbiamo fatta, nel secondo tempo siamo andati uomo su uomo forzando le pressioni, in 3-4 occasioni potevamo far male. Il secondo gol l'abbiamo preso a partita già chiusa".



IL GOL - "In questo momento Orsolini ha una capacità di essere concreto elevatissima. Concedergli spazio è stato uno dei pochi errori, lui ci ha castigato. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo trovato la quadra ma stasera abbiamo trovato un avversario forte. Nico non ha più minuti di quelli giocati, deve crescere come condizione. Per cercare di vincere le abbiamo provate tutte, avremmo voluto ripetere la prestazione contro il Frosinone ma abbiamo trovato un avversario forte. Ripartiamo rimboccandoci le maniche. Il 2-0 è stata l'unica occasione in cui loro si sono affacciati in avanti nell'ultima mezzora, un gol del genere mi fa arrabbiare tantissimo".