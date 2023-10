è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Ferencvaros in Conference League: “Dobbiamo riproporre quel che abbiamo fatto nelle ultime prestazioni risultando continui in gara. Questa classifica richiede un’accelerata in termini di punti. Dobbiamo sfruttare la spinta e cercare di fare tre punti rispettando il nostro avversario. Stankovic è un tecnico importante, ma noi dobbiamo entrare in campo per vincere”Continuiamo come in precedenza con Christensen in porta. Sta crescendo e si sta ambientando ai nostri metodi. Giocherà lui. La caviglia di Biraghi sta meglio, vediamo come sta domani. Se starà bene sarà della partita. Alcuni devono rifiatare, ne hanno bisogno. Mi auguro che stia bene. È fresco e nella prestazione può darci tanto.Il giorno di riposo in più per loro non inciderà. Chi gioca queste competizioni poi riesce a trovare il modo di schierare giocatori che possano garantire un certo rendimento. Non vogliamo alibi, si può rimediare a 24 ore in meno di riposo. Stankovic? Siamo stati avversari, affrontarlo è stato un piacere. Lo stimo tantissimo, so che è felice della sua squadra e dei giocatori che ha. Domani dobbiamo temere la gara, lui ha portato entusiasmo e idee.Stamani abbiamo approfondito la gara. Ho chiesto di approcciarla come nelle ultime uscite. Domani abbiamo l’opportunità di far punti e di affrontare la sfida con la massima attenzione. Dobbiamo continuare ad essere una Fiorentina che sa cosa deve fare. In coppa non molla nessuno e la mentalità è diversa. Domani dobbiamo esser pronti sul piano della mentalità.Si sta adattando, è giovane ed interessante. Sta crescendo e migliorando. Sta in una zona di campo in cui c’è tanta competizione. Ma è molto duttile, ma forse in questo momento rende al massimo sulla trequarti. Ha margini enormi. Supercoppa? Pensarci ora è prematuro. Ci penseremo poi. Giocarla all’estero è un’opportunità per chi non conosce il nostro calcio.Non so dove abbia fatto le vacanze (ride, ndr). Quest’anno è arrivato un calciatore diverso. Chi è più bravo con me si guadagna spazio. Sia Duncan che Quarta stanno dimostrando crescita e maturità. Il merito è tutto loro, così ci si guadagna la stima del gruppo e dell’ambiente. Ma in tanti stanno maturando. Alfred ha sempre avuto un bel mancino e una certa forza fisica. Spero abbia fatto quel salto mentale che gli serviva.I centrali hanno la libertà di leggere le situazioni contro certi avversari. Lucas ha questa capacità di lettura.