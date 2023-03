Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League fra Sivasspor e Fiorentina. Le sue parole riprese da Violanews: "Con queste aspettative è normale che diventi una gara importante. Abbiamo voglia di continuare e andare avanti. Siamo avanti di 1. Dobbiamo salvaguardare la gara dell'andata e daremo il massimo. Il campo dirà se siamo stati bravi o meno. Noi siamo concentrati. Speriamo di dare battaglia come all'andata"Sapevamo di Jovic, lo aspettiamo, si aggregherà presto. Sul portiere, Pietro pare recuperato, Sirigu va elogiato per come si è fatto trovar pronto. Sono sereno, domani dobbiamo avere uno spirito da squadra di valore. Affronteremo un Sivasspor diversoAbbiamo rivisto il match di andata. Vogliamo avere anche domani un bel po' di situazioni da cui trarre vantaggio. Se saremo bravi mi auguro che i ragazzi abbiano capito cosa serve. Serve quell'arrivare coi tempi giusti e risolvere le situazioni. Qualche cosa di diverso lo proporremoAbbiamo anticipato l'arrivo per il fuso orario e per tastare il terreno. Abbiamo voluto questo e recupereremo le forze. Vogliamo esser pronti a una prova di livello. Vedo una squadra che sta bene e che si esprime diversamente rispetto a un mese fa. Il mio augurio è di vederli da qui alla fine fare prestazioni individuali di livello. Perché poi raccogliamo tutti. Sappiamo come si sta male quando si perde. Ora invece c'è armonia nello spogliatoio e tutto pesa meno.Siamo maturati anche nel miglioramento dei gol subiti. Di questo sono felice. Vedo che quando non si ha la palla ci sacrifichiamo e dietro badiamo al sodo. Abbiamo preso gol ingenui. Ma ora siamo attenti e concentrati. Questa concentrazione deve regnare, si vincono così le partite. Biraghi e Terzic sono out. Domani avrà una bella chance Ranieri, ho fiducia in lui. Ha sempre risposto bene, e il terzino lo ha sempre fatto. Farà la prestazione, è sempre attento. Per noi domani è importante e vogliamo gioire