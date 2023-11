Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sfida di domani contro la Juventus, iniziando con un pensiero per tutte le persone alluvionate: "Tutti noi squadra e società siamo tremendamente colpiti da quanto sta accadendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite dall'alluvione, chi ha perso i propri cari, a chi ancora senza acqua, luce e gas. Siamo vicini e abbracciamo chi sta soffrendo".



SULL'ALLENAMENTO A PORTE APERTE - "L'aver incontrato i tifosi ci dà la carica per provare a vincere, fare punti e far felice la nostra gente. E' una partita che deve farci rispondere alle due sconfitte, per tornare a correre in campionato. È quello che vogliamo".



SULLA JUVE - "Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Parlavamo di quella con la Lazio che era temibile e così è stato. Andiamo ad affrontare un'altra che è altrettanto forte e capace di vincere e mettere in difficoltà chiunque. Dunque dobbiamo prepararla al meglio e spero che lo stadio ci trascini, per poi arrivare a gioire tutti insieme".



SULLE INSIDIE - "Loro arrivano da tutte le parti. Hanno qualità, fisico e tutto quello che può mettere in difficoltà chiunque ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, ad iniziare con vigore e mettere grande qualità in entrambe le fasi. Solo così si vincono le partite".