Nella sua intervista a Sportmediaset, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche delle due finali perse nella passata stagione, contro l'Inter in Coppa Italia e contro il West Ham in Conference League: "Le due finali non erano nei nostri programmi, le abbiamo raggiunte sorprendendo tutti e per noi è stata una grande vittoria. Il percorso è stato condito dalle due finali. Per me sono state due vittorie, anche se abbiamo perso, ma a testa alta. Potevamo ottenere qualcosa in più ma non è qualcosa di negativo. Abbiamo regalato emozioni ai nostri tifosi e usciamo vincitori dalla passata stagione".



Cosa deve fare la Fiorentina?

"Continuare a non sbagliare, dobbiamo crescere in modo personale e come squadra. Dobbiamo alzare l'asticella, senza sbagliare e continuando con i successi. Non amo perdere e ottenere risultati negativi. Questo lo ha percepito anche la squadra. Vogliamo ottenere grandi risultati".