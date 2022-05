A sei giorni dalla delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria di Giampaolo, vero e proprio croce via per le ambizioni europee della Fiorentina, archiviata definitivamente la vittoria ottenuta contro la Roma, la squadra di Vincenzo Italiano questo pomeriggio tornerà ad allenarsi per preparare nei minimi dettagli la sfida contro il blucerchiati.



Come prima cosa il tecnico gigliato dovrà verificare le condizioni fisiche di due giocatori, Alvaro Odriozola e Riccardo Sottil, che nella sfida contro i giallorossi sono rimasti clamorosamente esclusi dalla lista dei convocati. Italiano è pronto a tutto per recuperarli in vista delle ultime due partite ma fondamentale sarà il giudizio del campo: già dalla sessione di questo pomeriggio capiremo qualcosa in più sul loro stato di forma.



Riprenderà invece il suo posto in mezzo al campo Lucas Torreira: L’uruguaiano è stato tenuto a riposo nell’ultimo match per essere al meglio contro la Samp. Ottima scelta visto quanto successo ad Amrabat: il marocchino infatti era diffidato e con il cartellino rimediato contro la Roma sarà squalificato per la sfida di lunedi.