Non è passata inosservata una frase che Vincenzo Italiano ha voluto rivolgere ad alcuni tifosi alle sue spalle che criticavano la prestazione di Mbala Nzola. "Se sapesse fare tutto magari non sarebbe qua ma al Barcellona", ha voluto dire il tecnico viola ai tifosi alle sue spalle in quella circostanza. Un dettaglio reso noto stamani dal Corriere Fiorentino.