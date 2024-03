Fiorentina, Italiano è una furia dopo la Roma. Svelati i motivi della sua rabbia

La partita con la Roma è stata giocata in maniera ottima da parte della Fiorentina ma, nonostante questo, i viola sono usciti dal Franchi con solamente un punto e il gol di Llorente subito a tempo scaduto ha il sapore di una beffa atroce. Beffa che ha fatto male sì alla piazza, ma anche e soprattutto al tecnico gigliato Vincenzo Italiano che sperava in una gestione ben diversa da parte dei sui per quello che concerne gli ultimissimi minuti della sfida. E infatti l'allenatore si è presentato nella consueta conferenza stampa post partita visibilmente contrariato, per non dire infuriato. Il Corriere Fiorentino in edicola stamattina svela tutti i motivi della sua rabbia.



POCA ATTENZIONE - Nel mirino, come detto, ci è finita la gestione di alcuni singoli degli ultimissimi secondi diventata ormai una triste consuetudine ricordando la rete del pareggio arrivata nella gara col Lecce, una sfida in cui i viola si sono sportivamente suicidati: "E la rete del 2-2, nata da un calcio d’angolo a favore e da un pallone gestito malissimo da Nzola, è l’episodio che più di tutti ricorda quello di domenica quando Duncan, invece che tener palla o darla al compagno più vicino, ha cercato l’ex Spezia con un inspiegabile lancio in profondità. Ma nessuno ha dimenticato il pallone arrivato in area di rigore contro la Lazio nel finale da cui è scaturito il fallo di mano di Milenkovic"