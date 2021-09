Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei viola sul campo dell'Udinese: "Sono soddisfatto per i tre punti e per il primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto, ma dov'è che non si soffre? Siamo alla sesta giornata, possiamo ancora lavorare e correggere i difetti. Non sbagliamo quasi mai l'approccio alle partite, ma andiamo in difficoltà quando l'avversario alza la pressione. Soffrire ci sta, poi abbiamo aggiunto un difensore. E' un successo che volevamo, siamo contenti. Quando Gotti ha cambiato sistema ci ha chiuso lo sfogo sull'esterno, ci siamo abbassati ma abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato. Nelle prossime gare dovremo essere bravi, veloci e svegli nell'adattarci alle situazioni".