Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Braga:



"Le partite iniziano con una storia, e loro sono andati in vantaggio 2-0 ma siamo stati bravi a segnare subito il 2-1 e rimontarla. Questa partita ci insegna che niente è da dare per scontato, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire. Gol non gol? I ragazzi mi hanno fatto vedere l'immagine, non capiamo perché sia stato annullato ma anche lì Cabral era stato bravo. L'aria d'Europa ci fa bene, la concretezza che ci manca la riusciamo a trovare: bravi oggi, bravi all'andata, qualificazione meritata. Saponara? E' un ragazzo intelligente, gioca con la testa e oggi l'ho schierato perché serviva intelligenza e gestire il vantaggio dell'andata. E' rinato, è un uomo squadra perché parla con i giovani e sta iniziando anche a fare gol: ci può dare una grossa mano".