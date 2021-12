L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande in diretta sui social viola, parlando anche di Gonzalez e della sua posizione in campo:



Gli esterni? "Possono essere più cattivi, sotto porta dobbiamo aumentare un po' i numeri da un punto di vista dei goal. nelle ultime partite però il contributo è aumentato e si vede chiaramente.



Gonzalez a destra? "In quella zona può essere molto determinante, venendo dentro al campo in conduzione può andare al tiro, guadagnare punizioni importanti, situazioni in cui essere pericoloso. Rende bene anche a sinistra, ma in modo diverso. Lì può fare molto più male, lo deve capire anche lui".