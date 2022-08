Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Felicissimo per la vittoria, non è mai semplice soprattutto alla prima giornata. Abbiamo fatto delle scelte anche in ottica Conference League, per tenere qualche giocatore fresco, abbiamo rischiato mandando in campo anche qualche ragazzo adattato come Kouame e Benassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore e dovevamo essere più attenti sui gol subiti. Jovic? Benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo 90' per fargli crescere la condizione fisica. Felice per il gol e ha legato benissimo con i compagni, poteva farne anche altri 2 ma va bene così. Nel primo tempo siamo stati perfetti tranne l'azione dell'1-1, nel secondo invece non dovevamo abbassare la guardia. Quando abbassiamo i ritmi diventiamo normali e concediamo, questo non mi è piaciuto, anche se nonostante tutto abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo rischiato qualcosa ma per essere alla prima giornata sono molto contento. Il 3-2 è stato un po' fortunoso ma alla fine ci poteva stare. Kouame? Durante il ritiro l'ho utilizzato spesso sull'esterno e oggi è tornato utile, idem Benassi che ha qualità per poter giocare terzino. Quarta? Sotto tanti punti di vista, mi è sembrato diverso rispetto alle ultime uscite. Ha sbagliato su una palla lunga nell'uno contro uno però è un ragazzo con cui ho parlato prima della gara, deve sentire fiducia".