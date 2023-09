Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Oggi sarà una partita dispendiosa contro un avversario tosto, certe caratteristiche possono andar bene anche in funzione delle tante partite ravvicinate che abbiamo".



Impossibile rinunciare a Nico Gonzalez?

"Non è arrivato stanco, è stato tre giorni con la squadra altrimenti potevamo fare valutazioni diverse. In questo momento sta bene, ha tutto ciò che serve per trascinare i compagni ed era giusto riproporlo".