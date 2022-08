Tra le più liete sorprese della serata di ieri, nonostante il risultato finale che comunque darà un grande vantaggio alla Fiorentina in vista della partita di ritorno in Olanda, è stata la fascia sinistra mandata in campo dal primo minuto da Vincenzo Italiano. Per tutta la prima frazione di gara la coppia Biraghi-Sottil ha praticamente messo a ferro e fuoco la difesa del Twente, riuscendo a servire l’assist vincente per il gol di Nico Gonzalez già dopo neanche un minuto di gara. E’ bastato veramente poco per accendere il giovane laterale gigliato che, dopo un’ottima gara contro la Cremonese, ieri sera si è confermato tra i più in palla tra i viola di questo inizio di stagione: un colpo di tacco per liberare il capitano e permettergli di disegnare il cross convertito poi dall’esterno argentino nel vantaggio.



Il terzino olandese Brenet, a cui il tecnico Jans ha affidato il controllo di controllare proprio quel lato di campo, a fine primo tempo ha gli incubi: i due si trovano alla perfezione, componendo una delle corsie offensive più pericolosi e intraprendenti: gran parte delle scorribande offensive della Fiorentina, almeno finche Sottil non viene sostituito da Italiano, passano dalla fascia sinistra: in occasione del primo gol è Biraghi a servire Nico, mentre nel secondo è Sottil a servire al bacio Cabral. La sensazione è che il mister adesso, con l’esplosione dell’esterno classe ’99, può disporre di una freccia in più al suo attacco: che possa essere questo l’anno della consacrazione di Sottil?