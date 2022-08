Alla viglia della sfida del preliminare di Conference League contro il Twente, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano continua a dover fare i conti con il solito dubbio di formazione. Oltre al centrocampo, per il quale il tecnico ha già studiato la soluzione adatta a contenere gli olandesi, la solita incertezza al centro dell’attacco. Se sulle ali dovrebbero tornare sia Nico Gonzalez che Ikonè, per quanto riguarda il ruolo di centravanti continua ad esserci incertezza fino all’ultimo minuto: i due attaccanti sono destinati a dividersi contendersi fino all’ultimo il ruolo al centro dell’attacco viola.



L’IMPORTANZA DEL GOL - Nonostante le tante incertezze sul suo stato fisico, dopo i novanta minuti contro la Cremonese Jovic continua a candidarsi per una maglia da titolare: il serbo si è subito sbloccato in campionato e, avendo l’obiettivo di raggiungere 30 gol stagionali, ed il suo entusiasmo e le sue doti tecniche potrebbero togliere molte castagne dal fuoco ad Italiano. Le scialbe prestazioni nelle amichevoli estive potrebbero essere rimaste alle sue spalle, e la sua esperienza risulterebbe preziosa contro una difesa ballerina come quella dei Tukkers.



BOMBER DI COPPA – Se il serbo domenica si è guadagnato l’attenzione di tutti, Vincenzo Italiano aveva accanto a sè in panchina uno scalpitante Cabral pronto ad entrare in qualsiasi momento. Il tecnico alla fine ha scelto di risparmiarlo per 90 minuti, e per questo il brasiliano parte in leggero vantaggio. Indovinare una formazione de tecnico siciliano non è mai facile, ma considerata la scelta fatta contro la Cremonese, è possibile ipotizzare una staffetta tra i due con il numero 9 dal primo minuto. Oltretutto l’ex Basilea conosce bene i palcoscenici della Conference League, della quale era capocannoniere fino al momento del suo trasferimento alla Fiorentina con uno score pazzesco: da Luglio a Dicembre l’attaccante ha realizzato 13 reti in 12 partite disputate.