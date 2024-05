Fiorentina, Italiano: "I ragazzi li vedo bene, sappiamo a cosa andiamo incontro"

Belga/AFP via Getty Images

Manca sempre meno al fischio d’inizio della. A pochi minuti dalla gara, l’allenatore dei toscaniha parlato ai microfoni di Sky Sport:“Rendetevi conto anche voi dell’atmosfera e di quello che sarà stasera, di quello che ci giochiamo. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata giusta e i ragazzi li vedo bene. Dobbiamo dare tutto in campo”.“Bonaventura può muoversi sia davanti che in mezzo. Se ci sarà bisogno di fare più il centrocampista sa farlo ma sa anche buttarsi in avanti. Queste gare, poi, possono anche essere decise dalla panchina. Per me saranno tutti utili”.

"È una squadra che arriva con grande entusiasmo. ha fatto questa competizione facendo le ultime gare con grande qualità. Temo il loro l’entusiasmo. Con il loro attaccante riescono sempre a fare gol. Dobbiamo essere bravi quando ci faranno arrivare sotto porta perché qualcosa concedono”.