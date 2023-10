L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 2-0 con l'Empoli nel posticipo di campionato in Serie A: "E' un incidente di percorso che può capitare, eravamo al settimo cielo dopo Napoli... L'Empoli ci ha castigato sfruttando i nostri errori, bravi loro. Anche noi abbiamo creato, ma non abbiamo concretizzato davanti e siamo stati disattenti dietro. Finora i nostri due centravanti hanno segnato un solo gol in questa stagione. Potevamo risvegliarci con una classifica incredibile, giovedì ripartiamo in Europa".