L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Udinese: "Nel primo tempo abbiamo perso la partita anche se l'avevamo rimessa in piedi. Avevamo ripreso la gara in pugno ma oggi servirà eliminare quelle disattenzioni che non ci hanno permesso di far punti. E' un recupero, sono punti importanti ma è incredibile giocare con l'Udinese dopo otto mesi. La gara d'andata è da archiviare, è un'altra storia: loro stanno bene e vengono da un momento positivo. Dovremo stare attenti, pensare a noi, ripartire e fare prestazione".



SULLA FORMAZIONE - "Far rifiatare i giocatori è importante, siamo verso la fine e avere giocatori freschi, con energie, può fare la differenza. Lo riproporremo nel finale come durante l'anno, spero che la qualità paghi. Vogliamo fare le cose con equilibrio e testa".