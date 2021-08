Vertice di mercato in casa Fiorentina. Come si legge sul Corriere dello Sport, secondo l'allenatore Italiano serve subito un esterno offensivo (Orsolini del Bologna o Brekalo del Wolsburg), poi un difensore se parte Milenkovic e/o Pezzella: Nastasic dello Schalke e/o Cistana del Brescia.



Se a destra dovesse andare via Lirola, allora si dovrebbe fare una mossa in entrata con Zappacosta (Chelsea) o l'argentino Montiel del River Plate. A centrocampo fiducia a Pulgar oppure c'è bisogno di un regista: Sensi (Inter), Torreira (Arsenal) o Skhiri (Colonia).